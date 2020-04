Szpital Powiatowy w Żywcu na krawędzi. Dramatyczny apel samorządowców

Zaznaczyli, że jako placówka publicznej służby zdrowia Szpital Powiatowy w Żywcu stoi na krawędzi upadku. Fatalny przelicznik ryczałtowy oparty na wyliczeniach z 2015 roku, konieczność wprowadzania coraz to nowych ustawowych obowiązków płacowych bez odgórnego zabezpieczenia środków na ten cel spowodowało, że ZZOZ w Żywcu ma najgorszy poziom finansowania w województwie śląskim oraz jeden z najgorszych w kraju.

– Jako organ założycielski Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu, mając świadomość ogromnego ciężaru odpowiedzialności za bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Powiatu, Rada Powiatu w Żywcu popierając stanowisko Starosty Żywieckiego wyrażone w piśmie z dnia 26 marca 2020 r. skierowanym do Wojewody Śląskiego, Dyrektora Śląskiego oddziału NFZ oraz Parlamentarzystów Województwa Śląskiego zwraca się z apelem o podjęcie zdecydowanych działań na rzecz poprawy sytuacji finansowej żywieckiego Szpitala, a co za tym idzie ratowania służby zdrowia w Powiecie Żywieckim – napisali w apelu radni powiatowi .

Radni oraz dyrekcja szpitala przyznali w apelu do szefa rządu, że żywili przekonanie, iż wprowadzona 1 października 2017 r. reforma, wprowadzająca sieć szpitali, będzie początkiem procesu uzdrawiania systemu. Ale w przypadku żywieckiego szpitala poprawy nie ma, a wręcz przeciwnie – doszło do utraty płynności finansowej. Do takiej sytuacji przyczynił m.in. przyznany szpitalowi ryczałt wyliczony na podstawie 2015 r., który był dla szpitala niekorzystny.

Przypomnijmy, nie jest to pierwszy apel żywieckich samorządowców w sprawie szpitala. W styczniu ub. roku pisali w tej sprawie do premiera Mateusza Morawieckiego.

– Jeżeli nie zostaną podjęte radykalne kroki dające możliwość wsparcia finansowego nie tylko naszej placówki, ale również i innych znajdujących się w podobnej sytuacji może dojść do stanu skutkującego koniecznością przerwania świadczeń usług medycznych, a w ostatecznym przypadku nawet do zamknięcia działalności Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu – przestrzegli żywieccy radni powiatowi.

– To był najsłabszy rok, najsłabsze wykonanie. Na bazie tego został wyliczony ryczałt. Od początku mówiliśmy, że jest zaniżony, bo szpital przyjmuje więcej pacjentów, ale w rozmowach z NFZ uspokajano nas, że nie ma problemu, bo ryczałt co kwartał będzie przeliczany i jeśli szpital faktycznie będzie przyjmował więcej pacjentów, to będzie ten ryczałt wzrastał. Okazało się, że ryczałt nie został przeliczony, nie wzrósł – stwierdził na konferencji prasowej starosta żywiecki Andrzej Kalata.

Z wyliczeń wynikało, że w pierwszym półroczu 2018 roku nadlimitowych świadczeń wykonano w szpitalu za blisko 2,5 mln zł. Do końca ub. roku. z ZZOZ w Żywcu miał wypracować ok. 3,5 mln zł świadczeń ponadryczałtowych, co w żaden sposób nie wpłynie na wysokość ryczałtu w roku przyszłym.

– Z otrzymanych bowiem ze Śląskiego Oddziału NFZ informacji wynika, że kwoty ryczałtu na rok przyszły będą kształtowały się na poziomie takim jak obecnie, bez istotnych zmian. Zatem medialne zapowiedzi Ministerstwa Zdrowia o ustalaniu wysokości ryczałtu na właściwym, urealnionym w oparciu o faktyczne wykonanie i w odniesieniu do faktycznych potrzeb, okazały się fikcją – stwierdzili w apelu radni z Żywiecczyzny.