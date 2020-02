Szpital Powiatowy w Żywcu na ukończeniu. Obiekt uzyskał pozwolenia na użytkowanie - informuje generalny wykonawca

Sam szpital miał być gotowy już dawno. Jeszcze latem ub. roku można było usłyszeć ostrożne zapewnienia, jesienią mają zacząć się odbiory techniczne całego obiektu, pod koniec roku powinna ruszyć przeprowadzka ze starego szpitala, a nowa placówka powinna przyjąć pacjentów w pierwszym kwartale 2020 roku. Chyba na pierwszych pacjentów w pierwszym kwartale tego roku się nie zanosi, ale można odnieść wrażenie, że pojawienie się pierwszych pacjentów to kwestia paru miesięcy.

Część sprzętu jest już zainstalowana, m.in. w kuchni, centralnej sterylizatorni, na salach operacyjnych i w oddziele intensywnej terapii. Umeblowane są centrale pielęgniarskie. Już niedługo do sal chorych wjadą nowe łóżka.

- Od teraz najważniejszym zadaniem będzie wyposażenie szpitala w sprzęt i przeszkolenie personelu do pracy w nowym środowisku - podkreślił w komunikacie generalny wykonawca.

Przypomnijmy, że nowy szpital w Żywcu to najbardziej wyczekiwana inwestycja w całym powiecie, bo modernizacja starego, nie spełniającego standardów, była nieopłacalna. Inwestycja realizowana jest nie bez przeszkód. Zgodnie z początkowym planem już kilka lat temu placówka miała przyjmować pacjentów. Jednak na przeszkodzie stanęły skomplikowane procedury dotyczące kwestii finansowych, bo inwestycja, jako jedyna w naszym kraju, powstaje w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Prace ruszyły do przodu, kiedy jesienią 2018 roku Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) udzielił finansowania na budowę i wyposażenie szpitala. Umowa kredytowa zawarta pomiędzy BGK i InterHealth Ca-nada umożliwiła dokończenie budowy szpitala i wyposażenie go w niezbędny sprzęt. Łączna kwota finansowania wyniesie 120 mln zł, co stanowi około 60 proc. wartości inwestycji (cała warta jest 220 mln zł).