Szpitalowi Żywiec grozi zamknięcie. Nie zamierzamy siedzieć cicho - mówi starosta żywiecki Andrzej Kalata

Nie zamierzamy siedzieć cicho. Trzeba to mówić wprost: szpitala nie zamknie InterHealth Canada, nie zamknie go powiat, lecz Ministerstwo Zdrowia - powiedział na ostatniej konferencji prasowej starosta żywiecki, Andrzej Kalata. Dodał, że jeśli ich styczniowy apel (zresztą kolejny w ostatnich latach, bo pisali już m.in. do premiera Mateusza Morawickiego, szefa NFZ, ministra zdrowia) nie spotka się z żadną reakcją, to Szpital Żywiec dojdzie do finansowej ściany już w lutym lub marcu. - Nie wyobrażam sobie sytuacji, że nowy szpital będzie stał pusty, a mieszkańcy powiatu żywieckiego nie będą mieli możliwości skorzystania z leczenia - podkreślił starosta.