Tak sześcioletnia Łucja Połata z Pietrzykowic wymiata na motocyklu crossowym [ZDJĘCIA]

Na swoje 4.urodziny Łucja dostała motor - KTM. Niedługo później okazało się, że w podbielskiej Jasienicy został otwarty tor Mountreme do m.in. nauki jazdy dla dzieci, więc rodzice nie zastanawiając się wiele, zdecydowali, że dziewczynka powinna rozwijać tam swoją pasję. Łucja zaliczyła jeden, drugi, trzeci trening, a później zaczęła regularnie ćwiczyć. Na swoje pierwsze zawody pojechała do Czerwionki Leszczyn.

Do największych sukcesów Łucji można zaliczyć pierwsze miejsce na Dzień Dziecka w Enduro Kids Czerwionka, wygraną na zakończenie wakacji w Enduro Kids, czwarte miejsce w Olszana Enduro Days, a także wyścig pokazowy podczas ubiegłorocznych mistrzostw świata Super Enduro w Krakowie.

Nie zmienia to jednak faktu, że coraz więcej i coraz młodszych dzieci jeździ na motocyklach lub quadach. W zawodach organizowanych w Czerwionce Leszczynach startuje regularnie kilkadziesiąt dzieci, wśród dziewczynek Łucja jest najmłodsza. Starszym koleżankom nie daje żadnych szans.

Mama Łucji podkreśla, że kiedy zaczęli jeździć na tor do Jasienicy, to na początku było ośmioro dzieci, które tam trenowały. Po jakimś czasie zostało zaledwie troje dzieci, które ćwiczą regularnie.

Rodzice Łucji i Leona zgodnie mówią zgodnie, że hobby nie jest tanie, ale pasja to pasja. Jeśli Łucja będzie chciała się spełniać w tej dyscyplinie, to chętnie jej pomogą. Jeśli jednak kiedyś zdecyduje, że jej się to nie podoba, wówczas nic na siłę.

ŁUCJA POŁATA UWIELBIA MOTOCYKLE. WIĘCEJ PRZECZYTASZ TUTAJ