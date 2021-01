Tej firmie pandemia koronawirusa nie zaszkodziła. Produkcja wzrosła o 14 procent JAK

Mimo pandemii w ubiegłym roku rzemieślniczy Browar Pinta uwarzył rekordową w swojej historii ilość ponad 21 tys. hektolitrów piwa, co oznacza wzrost o 14 proc. w porównaniu do roku 2019. W tym roku Pinta obchodzi 10-lecie swojej działalności, a moce produkcyjne browaru mają być zwiększone w szczycie sezonu do 30 tys. hektolitrów, żeby w pełni zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na kraftowe piwa z Wieprza.