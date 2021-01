To są najtańsze domy z działką w pow. żywieckim. Ceny niższe, niż za kawalerkę! Zobacz 10 ofert - STYCZEŃ 2021 JAK

NIERUCHOMOŚCI. To propozycje dla osób z bardziej ograniczonym budżetem. Oto najtańsze domy z działkami wokół miasta - na ogół do remontu, ale podstawa i tak wychodzi taniej niż mieszkanie w mieście. Cena żadnego z nich nie przekracza 200 tys. zł. Zobaczcie zdjęcia w galerii. Oferty pochodzą z portalu OtoDom.pl. Kliknij w zdjęcie, by przejść do galerii.