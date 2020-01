Tony śmieci na brzegach jezior Żywieckiego i Międzybrodzkiego. Strażnicy SSR apelują o opamiętanie się [ZDJĘCIA]

- Zaobserwowaliśmy, iż ilość odpadów, które generujemy jako społeczeństwo, jest z roku na rok coraz większa. Teoretycznie w dzisiejszych czasach nie powinien być to problem, ponieważ wiemy jak segregować odpady, niestety rzeczywistość jest zupełnie inna - napisali strażnicy Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Żywieckiego na FB.

Przypomnieli jednocześnie, że produkty plastikowe, w zależności od ich składu, mogą rozkładać się nawet nawet tysiąc lat. To szczególnie zatrważające, zważywszy na to jak wiele takich odpadów z tego surowca znajduje się nad żywieckimi akwenami - Jeziorem Międzybrodzkim i Jeziorem Żywieckim.

- Prawdziwą plagą dla środowiska są coraz bardziej popularne butelki szklane – jednorazowe. Ludzie traktują je dosłownie jak butelki plastikowe, nie zwracając kompletnie uwagi na to, że szkło również rozkłada się tysiące lat. Nie zwracamy również uwagi na to, że trujemy nie tylko Siebie, ale również swoich bliskich. Śmieci generują metale ciężkie, związki siarki i fluoru, pyły, bakterie i grzyby, które trafiają do roślin, wód, gleby a nawet powietrza. Skażenie gleby jest niebezpieczne i często jest nieodwracalne - podkreślili strażnicy SSR Powiatu Żywieckiego, dla których walka o czyste wody na Żywiecczyźnie to jeden z tegorocznych priorytetów.