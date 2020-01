TOP 10 karczm w Beskidach. Tutaj jest pyszne jedzenie! Polecają klienci

Wichura w woj. śląskim! Setki interwencji straży pożarnej - połamane drzewa, uszkodzone dachy, zniszczone samochody, ludzie bez prądu...

Sprawdziły się prognozy meteorologów - w poniedziałek 30 wrzesnia mieliśmy do czynienia w woj. śląskim z niżem Mortimer, gdzie wiatr wiał w porywach nawet do 100 km/h! To był ciężki dzień dla strażaków - ci interweniowali w naszym województwie ponad 650 razy strażacy.