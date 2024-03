Trasa rowerowa dookoła Jeziora Żywieckiego - czy powstanie turystyczny HIT w Beskidach? Co mówi wiceminister o Velo Żywiec?

W Małopolsce genialnie się udało!

Beskidy - czy powstanie ok. 250 km. tras rowerowych!

Jak w listopadzie 2023 r. informował Paweł Niklewicz, dyrektor biura Aglomeracji Beskidzkiej - Będzie to cała sieć tras rowerowych, które powstaną w ciągu najbliższych lat. Dzięki temu, Żywiec stanie się jednym z najważniejszych węzłów rowerowych na mapie województwa śląskiego. A dokładnie to Jezioro Żywieckie, bo od pętli wokół jeziora będą rozchodzić się trasy w sześciu różnych kierunkach

Spotkanie z wiceministrem

Burmistrz Żywca Antoni Szlagor przypomniał, że projekt "Rozwój zeroemisyjnej mobilności nad Jeziorem Żywieckim i Międzybrodzkim" finansowany jest z funduszy europejskich na lata 2021-2027, inwestycja została wyceniona na około 200 mln zł. Zakłada on powstanie ścieżki pieszo-rowerowej wokół Jezior Żywieckiego i Międzybrodzkiego, która będzie przebiegała przez trzy gminy - Żywiec, Czernichów i Łodygowice. Inwestycja m.in. ma się przyczynić nie tylko do zmniejszenia ruchu samochodów, a co za tym idzie ograniczenie emisji spalin, ale także znacznie podnieść walory turystyczne Żywiecczyzny.

Jak przebiegać mają trasy rowerowe?

– Fragmenty są już gotowe. Wykorzystane zostanie to, co istnieje, a na bazie tej infrastruktury powstaną nowe produkty. W przyszłym roku powinniśmy pojechać trasą nr 611, zwaną Velo Soła, na odcinku z Rajczy do Jeziora Żywieckiego. Docelowo ta trasa będzie ciągnąć się od źródeł Soły w miejscowości Rajcza do Jeziora Żywieckiego, następnie wokół niego i wzdłuż Jeziora Międzybrodzkiego, a dalej w kierunku północnym, łącząc się z wiślaną trasą rowerową w okolicach Oświęcimia – powiedział Paweł Niklewicz.

W projekt wchodzi również powstanie trasy nr 615, która przebiegać będzie od Żywca, wzdłuż rzeki Koszarawa, aż do Jeleśni. Jedną z najważniejszych tras będzie ta oznaczona nr 17, czyli krajowa trasa rowerowa. Będzie ona mijać Jezioro Żywieckie od strony zachodniej, rozciągając się od linii Wisły w Czechowicach-Dziedzicach aż do granicy ze Słowacją. Oprócz tego, istotna będzie trasa nr 614. Obejmie ona odcinek od Przełęczy Salmopolskiej, przez gminy Buczkowice, Łodygowice, Łękawica, Gilowice, Ślemień, do granicy z województwem małopolskim. Docelowa nazwa tej trasy to Velo Beskid.