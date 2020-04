Trudna sytuacja w ośrodku w Czernichowie. Zintegrowana Służba Ratownicza wspiera pacjentów i personel. Pilnie poszukiwani wolontariusze

- To tutaj znajduje się nasze centrum dowodzenia i stąd mamy bezpieczne wyjście i wejście na placówkę przez śluzy, które utworzyliśmy w budynku. Na miejscu całodobowo mamy również swojego lekarza, który jest w trakcie odbywania stażu i obecnie pomaga nam w tym ośrodku. We wtorek dołączy do nas drugi lekarz stażysta. Ponadto na terenie placówki w systemie rotacyjnym pracują ratownicy medyczni, pielęgniarki, pielęgniarze i ratownicy kwalifikowani. Nie sposób tutaj nie wspomnieć o personelu ŚCODiR, który od kilku, a czasami kilkunastu dni przebywa na terenie placówki i z oddaniem opiekuje się pensjonariuszami. To świetni profesjonaliści, którzy najlepiej znają swoich pacjentów i pomimo ogromnego zmęczenia fizycznego i psychicznego z pełnym zaangażowaniem opiekują się podopiecznymi. Pomimo trudnej sytuacji, pensjonariusze są zaopiekowani, a ośrodek funkcjonuje - podkreślił Dawid Burzacki.