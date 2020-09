Twórca „Żmijowiska” w Lipowej! Spotkanie z Wojciechem Chmielarzem już w ten czwartek

Wojciech Chmielarz to autor kryminałów, dziennikarz, laureat Nagrody Wielkiego Kalibru

(za powieść „Przejęcie” 2015 r.) i Wielkiego Kalibru Czytelników („Żmijowisko” - 2018 r.). Uznawany za jednego z najważniejszych pisarzy kryminalnych młodszego pokolenia. Autor cyklu powieści o komisarzu Jakubie Mortce: „Podpalacz" (2012), „Farma lalek" (2013), „Przejęcie" (2014), „Osiedle marzeń" (2016), „Cienie "(2018) i cyklu gliwickiego: „Wampir" (2015) i „Zombie" (2017), postapokaliptycznej powieści „Królowa głodu" (2014) oraz najnowszego thrillera psychologicznego - „Żmijowisko" (2018) wyróżnionego tytułem bestsellera Lubimyczytać.pl. Powieść ta przyniosła mu także nagrodę Złotego Pocisku i Grand Prix Warszawskiego Festiwalu Kryminalnego. Na podstawie powieści „Żmijowisko” powstał serial dla Canal +.

Podczas spotkania będzie okazja porozmawiać m.in. o jego najnowszej książce: „Wyrwa”. To historia o tym, jak niewiele można wiedzieć o osobie, z którą dzieli się życie. I jak daleko może posunąć się człowiek postawiony w sytuacji ekstremalnej.

Premierze książki towarzyszy ekskluzywne słuchowisko zrealizowane przez Empik Go

– prolog do wydarzeń opowiedzianych w powieści w oparciu o scenariusz Wojciecha

Chmielarza.