Uczniowie promują transplantacje narządów. Zobacz ich spot promocyjny na temat przeszczepów

Zdecydowaliśmy się podjąć ten temat, bo jest on ważny, ale - naszym zdaniem - pomijany i nie przebija się do społecznej świadomości tak bardzo jak na przykład kwestie związane z ekologią i ochroną środowiska. Moment śmierci bliskiej osoby zawsze jest dla rodziny niezwykle traumatyczny. W tym najtrudniejszym i najbardziej bolesnym momencie trzeba nieraz podjąć szybką decyzję. Pragniemy, by pobranie organów do przeszczepu przestało budzić lęk i grozę, a kojarzyło się z życiem, miłością i najcenniejszym darem zmarłego. Niech ten trudny moment uwolni rodziny od wyrzutów sumienia, a wleje w nich otuchę, że nawet ze śmierci może wypłynąć dobro - wyjaśniają cel swojej akcji uczniowie Bielskiej Szkoły Przemysłowej.

Milena Drozdowska, uczennica Bielskiej Szkoły Przemysłowej, jeszcze przed rozpoczęciem projektu, mówiła DZ, że ich celem jest podniesienie świadomości ludzi na temat transplantacji organów po śmierci, bo w Polsce to delikatny i wciąż bardzo nieznany temat. - Żyjemy w czasach, kiedy ludzie unikają tematu śmierci - podkreślała Milena Drozdowska.