Uwaga! Z powodu koronawirusa żywiecka spółka Beskid pracuje inaczej

Spółka Beskid poinformowała, że do odwołania wstrzymana została osobista obsługa klientów.

- Oznacza to, że spółka będzie nieczynna dla interesantów, ale nie przerywa pracy. Nadal funkcjonuje PSZOK przy ul. Brackiej 51, który będzie czynny wyłącznie we wtorki od 8.00 do 15.00 i w środy od 10.00 do 17.00. W soboty będzie nieczynny - podkreśliła spółka Beskid Żywiec w komunikacie.

Kontakt z pracownikami będzie możliwy drogą elektroniczną, telefoniczne oraz za pośrednictwem tradycyjnej poczty.

- Odbiór odpadów z posesji prywatnych nie zostaje wstrzymany. Wszystkie zbiórki będą się odbywały zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Bardzo prosimy o unikanie bezpośredniego kontaktu z naszymi pracownikami w terenie i zachowanie odpowiedniej odległości. Wszystkie uwagi i zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną - dodała spółka Beskid Żywiec w komunikacie.

Zamówienia i zakup pojemników oraz worków można składać drogą telefoniczną lub mailem.