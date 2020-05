Używane domy mobilne - ile kosztują i jak wyglądają? W woj. śląskim jest ich sporo na sprzedaż

Niewielki nowy dom mobilny kosztuje od 30 do 40 tys. zł. Za większy trzeba zapłacić nawet ponad 100 tys. zł. W przypadku używanych konstrukcji, ale utrzymanych w bardzo dobrym stanie, na zakup powinno wystarczyć 15-40 tys. zł. Dla porównania, ceny kamperów i przyczep kempingowych wynoszą zazwyczaj 100-400 tys. zł. Na chętnych czekają domy sezonowe i całoroczne. Zdaniem ekspertów, przy wyborze należy uwzględnić cel, jakiemu ma służyć taki obiekt. Przed transakcją warto zajrzeć do środka, a później można dokończyć konfigurację online. Ofert najlepiej szukać w Internecie. W ubiegłym roku w serwisie OLX było 400 tego typu ogłoszeń.

- Za 30-40 tys. zł można kupić niewielki nowy domek mobilny o powierzchni kilkunastu metrów kwadratowych - informuje Jarosław Jędrzyński, ekspert portalu RynekPierwotny.pl. I dodaje, że większy tego typu obiekt z salonem oraz dwiema sypialniami to wydatek rzędu 80-100 tys. zł. Natomiast budżet ok. 120 tys. zł, który można uznać za górny pułap w granicach rozsądku, wystarczy na blisko 50 m kw. powierzchni użytkowej. I jest on wyposażony w wersji premium dla najbardziej wymagających klientów. Natomiast używane lokum, w bardzo dobrym stanie i mające 20-40 metrów kwadratowych, to przedział cenowy 15-40 tys. zł. – Producenci podają często ceny za sam dom. A to nie jest finalna wartość, na co przyszły użytkownik powinien zwrócić uwagę. W takim przypadku trzeba przeznaczyć dodatkowe środki na transport, rozładunek, umieszczenie obiektu na gruncie, przygotowanie podłoża czy podłączenie przyłączy elektrycznych oraz wod.-kan. Domami na kółkach nazywane są też kampery oraz przyczepy kempingowe. Ceny za nie wynoszą zazwyczaj 100-400 tysięcy zł netto – komentuje architekt Piotr Pyrtek z firmy INcabin.

Waldemar Oleksiak z firmy Emmerson Realty podkreśla, że Polacy, w przeciwieństwie do Niemców, preferują posiadanie stałej nieruchomości. Taka jest już nasza mentalność i tradycja. Zaznacza, że domy mobilne to jeszcze rynek niszowy w naszym kraju. One mogą być formą stałego zamieszkania z opcją przemieszczania się z miejsca na miejsce. Natomiast zwykłe przyczepy kempingowe służą określonym celom rekreacyjnym. Jak dodaje Piotr Pyrtek, są różne rodzaje domów mobilnych. Niektórzy za taki uważają zwykły kontener mieszkalny, który można przewieźć na naczepie i ustawić na danym terenie. Są również tzw. wozy Drzymały, które dzięki własnym kołom mogą przejechać określoną trasę.

– Dom mobilny przypomina obiekt letniskowy. Z tym jednak zastrzeżeniem, że posiada specjalną konstrukcję podwoziowo-kołową. Po dostarczeniu go na miejsce przeznaczenia jest posadowiony na bloczkach bądź innej trwałej podstawie i służy zamieszkiwaniu sezonowemu lub stałemu. Poza powyższym typem, występują jeszcze domy z kontenerów morskich oraz pływające domy-barki – informuje Jarosław Jędrzyński.

Z kolei jak podkreśla Piotr Pyrtek, na rynku dostępne są również domki typu holenderskiego. Konstrukcja na kołach umożliwia przestawienie ich według upodobań. Ekspert podkreśla, że one są reklamowane jako mobilne, ale w większości przypadków można zmieniać ich położenie jedynie w obrębie działki, na której się znajdują. Nie jest to bowiem zarejestrowany pojazd, który może swobodnie przemieszczać się po drodze. Rejestracja przeważnie nie jest realna, ponieważ dom nie spełnia wymogów, jakie określają przepisy o ruchu drogowym.

Czas wyborów – Oczywiście lepiej nabyć nowy mobilny domek. Pierwsi właściciele mogą cieszyć się samą nowością, gwarancją producenta, własną aranżacją, kolorystyką i wyposażeniem wykonanym na zamówienie. Natomiast obiekt używany kupimy taniej. W razie potrzeby pewne czynności, modernizację czy remont, wykonamy sami – stwierdza ekspert z portalu RynekPierwotny.pl. Natomiast Piotr Pyrtek zwraca uwagę na wytrzymałość domu mobilnego. Ona zależy od eksploatacji. W tym przypadku znaczenie mają m.in. intensywność zmian lokalizacji oraz liczba rozładunków i załadunków. Oczywiście w przyszłości na rynku będą takie usługi, że w ramach serwisu i gwarancji wszystko będzie zapewniane przez okres nawet dwóch lat, z możliwością przedłużenia obsługi. Ekspert zaznacza, że istotny jest też cel, jakiemu ma służyć taki dom.

– Dostępne są domy sezonowe i całoroczne. Te drugie dysponują odpowiednim dociepleniem konstrukcji, izolacją termiczną, stolarką okienną czy grzejnikami. Jedynym minusem może być jego nieco wyższa cena. Jest to jednak niezbędna opcja nie tylko w przypadku zamieszkiwania na stałe. Właściciel może przeznaczyć go na tzw. second home, w którym zamierza przebywać okresowo, także poza sezonem letnim. Dom mobilny całoroczny jest więc rozwiązaniem uniwersalnym, które jest zalecane – komentuje Jarosław Jędrzyński.

Dom mobilny jest zazwyczaj pewnego rodzaju mikromieszkaniem. Charakteryzuje się małym, ale funkcjonalnym metrażem, co podkreśla ekspert z INcabin. I dodaje, że zanim dokonamy transakcji, powinniśmy wejść do środka i spróbować się odnaleźć we wnętrzu. Warto sprawdzić, czy rzeczywiście nam odpowiada. Jeśli uznamy, że takie rozwiązanie mieszkalne jest dla nas, to resztę możemy zrobić przez Internet, tzn. skonfigurować dom online.

– Jeżeli decydujemy się na nowy dom, producent może wyposażyć i wykończyć go zgodnie z życzeniem nabywcy. Osoba z biura sprzedaży dokładnie wszystko wyjaśni i ustali, odpowie na każde pytanie i wątpliwość, doradzi. Natomiast fachowiec może się przydać przy kupnie domu używanego. To ktoś, kto potrafi m.in. rozpoznać stan instalacji, mechaniki, konstrukcji, elementów jezdnych. Umie też namierzyć ewentualne usterki, a także oszacować koszt ich usunięcia – dodaje Jarosław Jędrzyński.

Poszukiwania w sieci Zdaniem Piotra Pyrtka, najlepiej szukać rozwiązań nowatorskich, które łączą cechy mobilnego domu modułowego, letniskowego i przyczepy kampingowej. Oczywiście należy sobie zadać również pytanie, czy potrzebujemy wszystkich udogodnień, a tym samym – obiektu wielozadaniowego. Źródłem przewagi konkurencyjnej mogą być takie kwestie, jak np. mobilność, wariantowość, autonomiczność, samowystarczalność, energooszczędność, design, modułowość, gabaryty obiektu czy wykorzystanie inteligentnych rozwiązań.

– Tak jak w przypadku poszukiwań tradycyjnych nieruchomości, domów mobilnych szukamy w Internecie. Nowe znajdziemy u rodzimych producentów. Z kolei używane konstrukcje dostępne są na portalach ogłoszeniowych lub na stronach firm handlujących tego typu obiektami. Wybór jest naprawdę bogaty. Zwracamy uwagę przede wszystkim na cenę, a ściślej – na jej stosunek do jakości, funkcjonalność czy estetykę – podkreśla ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

I tak dla przykładu można pokazać, że użytkownicy serwisu OLX wystawiają ogłoszenia dotyczące domów mobilnych w kilku kategoriach, tj. Nieruchomości (zdecydowana większość), a także Dom i ogród. W tytułach pojawiają się takie słowa towarzyszące jak „mobilny" czy „domek". Wielu wystawców w jednej ofercie zamieszcza propozycje dot. domów holenderskich, letniskowych i mobilnych. Ceny uzależnione są od metrażu. Wynoszą od kilkunastu do nawet 80 tys. złotych.

– Najwięcej takich ofert mamy wystawianych w województwach pomorskim, mazowieckim i śląskim. Tego typu ogłoszeń w ubiegłym roku było 400. Łączna wartość wystawianych domów to ponad 20 mln złotych, co daje średnią 50 tys. zł za taki obiekt – informuje Paulina Rezmer z serwisu OLX. Jak radzi ekspert z INcabin, przede wszystkim należy określić swoje cele i wymagania, a następnie przedstawić taką listę sprzedawcom. Im precyzyjniej ją sporządzimy, tym rezultat będzie bardziej zbliżony do oczekiwań. Jedna osoba rozumie bowiem mobilność jako zmianę lokalizacji polegającą na transporcie z punktu A do B. Inna oczekuje, żeby dom będzie przemieszczał się na własnych kołach. A w przygotowaniu wspomnianej listy pomocna może być wiedza ogólnodostępna, np. w Internecie.

