Varius Manx i Kasia Stankiewicz w Żywcu. Trasa 90’ to się nie powtórzy - na koncercie nie zabranie hitu "Ruchome piaski" i wielu innych Wiktoria Kurczab

Już 9 sierpnia 2024 roku o godz. 19:00, w Amfiteatrze pod Grojcem w Żywcu odbędzie się koncert Varius Manx i Kasi Stankiewicz w ramach trasy „90’ to się nie powtórzy!”. To okazja, by przenieść się w lata 90. i na nowo przeżyć emocje związane z największymi przebojami zespołu. W repertuarze znajdą się takie hity jak „Kiedy mnie malujesz”, „Najmniejsze państwo świata” czy „Ruchome piaski”.