Warunki narciarskie w Beskidach. Fajna pogoda do szusowania [ZDJĘCIA Z KAMEREK]

Szczyrk

W Szczyrk Mountain Resort czynnych jest 12 z 23 tras narciarskich, pracuje dziewięć z 10 wyciągów. Na trasach leży od 20 do 35 centymetrów śniegu. Najwięcej jest go na trasie nr 8, tzw. Sielskiej.

Z kolei W Centralnym Ośrodku Sportu czynne są trzy z czterech wyciągów, można jeździć na prawie 4 kilometrach tras. Pokrywa śnieżna wynosi od 30 do 40 centymetrów. Warunki można określić jako dobre.

W Beskid Sport Arenie czynne są cztery trasy. Pokrywa śnieżna od 30 do 50 cm. - Warunki dobre. Możliwe luźne kamyki na trasie! - informuje Beskid Sport Arena.

Fajne warunki panują także w stacji narciarskiej na Białym Krzyżu, gdzie czynne są dwa wyciągi i leży od 50 do 80 cm śniegu.

Wisła

W Wiśle czynnych jest 14 stacji narciarskich. Na Beskidzie leży od 20 do 40 cm śniegu, w stacji Cieńków czynne są trasy 1,2,3 i 4 oraz wyciąg talerzykowy, na Polanie Extreme jest 30 cm śniegu, w Nowej Osadzie można pojeździć na trasach nr 1 i 2 oraz na wyciągu Krasnal i Maluch. Klepki oferują od 40 do 80 cm śniegu, Pasieki od 20 do 30 cm. Poszusować można także w stacjach Sarajew, Silgany, Skolnity, Soszów, Stożek, Stok czy Partecznik. Wszęcte tam leży od 20 do 40, a momentami i więcej śniegu.

Istebna

Fajne warunki narciarskie panują także w dwóch istebniańskich ośrodkach narciarskich - Zagroń i Złoty Groń. Mroźne dni sprawiły, że udało się dośnieżć trasy i pokrywa jest na tyle solidna, że można swobodnie poszusować.