Wielka Rycerzowa w Beskidzie Żywieckim. Na szlaku z Soblówki jest jak w Narnii. Świetne miejsce na spacer. Wybierzesz się?

Wielka Rycerzowa. Szlak z Soblówki

Do miejscowości Soblówka podróż z Bielska-Białej zajmuje około półtorej godziny - jedzie się przez Węgierską Górkę, Milówkę oraz Rajczę. Na miejscu pierwszy parking znajduje się przy drewnianym kościele Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny. Dalej również można znaleźć miejsca parkingowe - tutaj do wyboru: bliżej szlaku czarnego lub żółtego. Oba te szlaki są do siebie podobne, choć mówi się, że żółty oferuje ładniejsze widoki.

Na obu szlakach nie ma newralgicznych i podchwytliwych miejsc. Jednak w warunkach zimowych to szlak czarny uważany jest za najłatwiejszą opcję dojścia do schroniska. Można się spodziewać, że będzie przetarty.

Co czeka nas na czarnym szlaku?

Na Hali Rycerzowej mieści się schronisko (1120 m n.p.m.). Tuż obok jest jednak ostatnie przewyższenie i dosłownie kwadrans dzieli nas od szczytu Wielkiej Rycerzowej. Można stwierdzić, że jest to najbardziej podstępne miejsce na całej trasie. Pozostaje wybrać: wejście na szczyt czy ciepłe schronisko na wyciągnięcie dłoni? Trudny wybór. Niezdecydowanych informujemy, że wejście na Wielką Rycerzową oraz powrót do schroniska zajmie około 25 minut.

Czarujące widoki na Wielkiej Rycerzowej

Urokliwe schronisko. Bacówka PTTK na Rycerzowej

Schronisko jest całkiem młode, ponieważ uroczyście otworzyło swoje progi we wrześniu 1975 roku. Oferuje 34 miejsca noclegowe. Do dyspozycji są pokoje: 2-, 3-, 5- i 10-osobowe. Bufet czynny jest od 8.00 do 20.00 (gorące posiłki do 19.00). Co ciekawe, istniał projekt przetransportowania gotowej, złożonej bacówki helikopterem z Soblówki na halę. Ostatecznie okazał się on niewykonalny z powodów technicznych.