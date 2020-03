Wirtualne spacery, darmowy dostęp do książek, bezpłatne oglądanie filmów – ludzie kultury włączyli się w akcję „Zostań w domu"

– Zgodnie z przyjętymi wytycznymi prosimy, aby kontakty z pracownikami Muzeum odbywały się tylko i wyłącznie poprzez korespondencję tradycyjną, drogą elektroniczną lub telefonicznie. W wyjątkowych, ściśle określonych i ograniczonych do niezbędnego minimum sytuacjach, kontakt osobisty z pracownikami Muzeum będzie możliwy po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty pod numerem telefonu: sekretariat 33 811 10 35 – poinformowała dyrekcja Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej.

Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej odwołało wszystkie zaplanowane wydarzenia od 11 marca do 14 kwietnia. W tym czasie nie ma także możliwości zwiedzania muzeum.

Na wirtualne zwiedzanie Izby Historycznej im. Adolfa Zubera w koziańskim Pałacu Czeczów zaprasza także miejscowa Gminna Biblioteka Publiczna. Dla pozostających w domu biblioteka przygotowała również możliwość posłuchania książek, wśród zaproponowanych tytułów znalazły się m.in. „Opowieści z Narni. Lew, czarownica i stara szafa”, „Doktor Dolittle i jego zwierzęta” czy „Psotny duszek w starym dworze”.

Żywiecka Biblioteka Samorządowa, która z powodu epidemii koronawirusa zamknięta jest od 12 marca, także proponuje czytanie książek elektronicznych.

– Drodzy Czytelnicy, biblioteka ma dla Was alternatywę literacką na czas pandemii i koniecznego zamknięcia instytucji kultury – książki elektroniczne – IBUK LIBRA. Wszystkim chętnym Czytelnikom wysyłamy na adresy @ kody PIN wraz z instrukcją jak się zalogować i korzystać z książek na urządzeniu mobilnym – poinformowała Żywiecka Biblioteka Samorządowa. Chętnych do skorzystania ze zbiorów zachęca do pisania na adres: czytelnia@biblioteka.zywiec.pl.