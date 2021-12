Włamał się do domy w Rajczy i sporo zniszczył. Wcześniej "odwiedził" różne sklepy i obiekty

Kilka dni temu dyżurny komisariatu policji w Rajczy otrzymał informację, że do jednego z domów wtargnął mężczyzna, zniszczył drzwi i uszkodził samochód, po czym uciekł. Na miejsce natychmiast pojechali policjanci.

Jak ustalili, sprawcą był 38-letni mieszkaniec powiatu żywieckiego. Mundurowi rozpoczęli jego poszukiwania. Szybko zatrzymali podejrzanego. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Jak się okazało, nie było to jego jedyne przewinienie. Policjanci ustalili, że mężczyzna w ciągu tygodnia włamywał się do różnych sklepów i obiektów.

Straty, jakie wyrządził, to kwota ponad 10 tysięcy złotych. W wyniku podjętych czynności policjanci odzyskali część skradzionych przez niego przedmiotów. 38-latek jest również sprawcą zniszczeń mienia. Mężczyzna usłyszał zarzuty.

We wtorek 28 grudnia na wniosek śledczych i prokuratora sąd aresztował go na 3 miesiące. Z uwagi na fakt, że przestępstw dopuścił się w warunkach recydywy, w więzieniu może spędzić nawet 15 lat.