Wrzesień w Żywcu: Przegląd prasy z sierpnia 2024 w Żywcu, najważniejsze informacje miesiąca

Na terenie budowy drogi ekspresowej S1 w Ciścu doszło do poważnego wypadku. Jeden z pracowników budowlanych wpadł do głębokiej, 5-metrowej studni technicznej. Strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu, by wyciągnąć poszkodowanego.

To była piękna noc! Zorzę polarną w woj. śląskim obserwowano w czasie Nocy Perseidów. Czym jest to wspaniałe zjawisko? No to pytanie odpowiada wicedyrektor Planetarium Śląskiego Damian Jabłeka. Jak wyglądała zorza nad naszym regionem? Na to odpowiedzą zdjęcia internautów.

Sierpniowy długi weekend w woj. śląskim to czas pełen wydarzeń. Od 15 do 18 sierpnia czekają na Ciebie koncerty Sanah w Chorzowie podczas HIGH FESTIVAL - Silesia 2024, Darii Zawiałow w Zabrzu i występ Lady Pank w Ustroniu. Sprawdź, co jeszcze dzieje się w regionie!