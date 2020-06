Wybuch gazu w Trzebini pod Żywcem. Dwie osoby poszkodowane. Jedną osobę zabrał śmigłowiec LPR

Wybuch gazu w Trzebini pod Żywcem. 62-latkę do szpitala zabrał śmigłowiec LPR

Kolejne złe wiadomości docierają do nas w czwartek, 18 czerwca. Popołudniu nad woj. śląskim przeszły gwałtowne burze i ulewy, a po godz. 19 w Trzebini (pow. żywiecki) doszło do wybuchu butli z gazem w domu jednorodzinnym przy ul. Parkowej.

- W chwili wybuchu w budynku znajdowały się trzy osoby. Dwie z nich zostały poszkodowane, odnosząc oparzenia drugiego stopnia - informuje asp. sztab. Tomasz Kołodziej z PSP w Żywcu.

Jak udało nam się ustalić, najciężej poszkodowana została 62-letnia kobieta. Została ona przetransportowana do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Drugi z poszkodowanych to mężczyzna po trzydziestce. Oboje w chwili wybuchu znajdowali się w tym samym pomieszczeniu, co butla z gazem. Mieszkaniec domu przy ul. Parkowej został zabrany do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego.

Pokój, w którym doszło do tragedii, został całkowicie zniszczony. W całym domu wyleciały szyby z okien. W kulminacyjnym momencie na miejscu działania prowadziło dziewięć zastępów straży pożarnej.