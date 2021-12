Wycieczki rowerowe do 12 km od Żywca. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 4 - 5 grudnia?

Szukasz pomysłu na wyprawę rowerową w okolicy Żywca? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 04 - 05 grudnia przygotowaliśmy 5 ciekawych tras. Mogą mieć różne stopnie trudności czy odległości, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 12 km od Żywca. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w okolicy Żywca warto sprawdzić w weekend 04 - 05 grudnia.

Wycieczki rowerowe w okolicy Żywca We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 12 km od Żywca, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 04 grudnia w Żywcu ma być nan°C. Nie powinno padać. W niedzielę 05 grudnia w Żywcu ma być 3°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 80%. 🚲 Trasa rowerowa: Sopotnia Rysianka Lipowska Boracza Stopień trudności: 2

Dystans: 43,19 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 15 min.

Przewyższenia: 801 m

Suma podjazdów: 1 328 m

Suma zjazdów: 1 325 m Rowerzystom z Żywca trasę poleca Bodzio__pl Najpierw podjazd asfaltem, dosyć łatwo nabieramy wysokości, potem szutrówka nie jest już tak łatwo, następnie przełaj po lesie i to jest esencja wyjazdu - ale za to dookoła pola jagód, na końcu błotnistym szlakiem aby rower nabrał dobrego wyglądu - bo wrócić z czystym rowerem to tak jakby wcale nie wyjechać....

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Łodygowice-Meszna-Górka w Szczyrku-Szczyrk-Łodygowice Stopień trudności: 2

Dystans: 41,71 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 703 m

Suma podjazdów: 15 090 m

Suma zjazdów: 15 105 m Mateokania poleca trasę rowerzystom z Żywca Start w Łodygowice przez Huciska Wilkowice, następnie Bystra Wilkowicka-Meszna. Z Mesznej na Chatę na Groniu i czarnym szlakiem w kierunku Gorki Szczyrkowskiej. Potem do centrum Szczyrku i przez Buczkowice, Rybarzowice do Łodygowic.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Rychwałd-Żywiec-Tresna-Góra Żar Stopień trudności: 2

Dystans: 48,44 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 543 m

Suma podjazdów: 1 768 m

Suma zjazdów: 1 760 m Ireneusz poleca trasę rowerzystom z Żywca

Przez Żywiec.

Historia parafii w Rychwałdzie sięga 1472 roku. W pierwszej połowie XVI wieku wybudowany został w tym miejscu drewniany kościół św. Mikołaja. Kiedy do świątyni wprowadzono obraz Matki Bożej, zaczęło przybywać tam coraz więcej pielgrzymów. Konieczny stał się zatem większy kościół. Cudowny Obraz Matki Bożej Rychwałdzkiej znajduje się w ołtarzu głównym świątyni. Wizerunek ten był początkowo własnością rodziny Grudzińskich i znajdował się w majątku Piotra Samuela Grudzińskiego w Wielkopolsce. Kiedy w 1640 r. Katarzyna Komorowska, właścicielka Ślemienia poślubiła Piotra Samuela, obraz Matki Bożej Pociesznej trafił do jej rodzinnej miejscowości a następnie do Rychwałdu.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Żywca

🚲 Trasa rowerowa: Beskid Mały Stopień trudności: 2

Dystans: 62,04 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 638 m

Suma podjazdów: 2 687 m

Suma zjazdów: 2 684 m Trasę dla rowerzystów z Żywca poleca JIMMYtm

Miało być całkowicie po górach, ale niestety burza zmusiła do kończenia na asfalcie.

zaczynamy z Góry Żar szlakiem czerwonym, potem klasyczna ósemka, czyli w miejscu łączenia szlaków przeskakujemy na zielony i wracamy czerwonym znów do łączenia, i tak na zmianę.

Trasa niezła, dużo podjazdów i zjazdów, jak to w Beskidzie Małym. Polecam dokończyć terenem, a nie jak u mnie, asfaltem :(

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Hrobacza Łąka - pot i wrażenia bezcenne :) Stopień trudności: 3

Dystans: 39,86 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 41 min.

Przewyższenia: 523 m

Suma podjazdów: 1 095 m

Suma zjazdów: 1 124 m Shadow125 poleca trasę rowerzystom z Żywca

Przed wyjazdem polecam dokładny przegląd roweru.

Długo zbierałem się do tego szczytu (822 m.n.p.m.), rok temu odpadłem w połowie ze względu na temperaturę (35 stopni). Tym razem pogoda dopisała wręcz idealna. Zapakowałem rower do pociągu i wysiadłem na stacji Pietrzykowice Żywieckie. Zaopatrzony w jedzenie i wodę oraz batoniki ruszyłem w trasę. Zrobiłem małe kółko żeby zobaczyć jak się tam mieszka (w sierpniu planuje tu przyjazd na urlop). Nie mogłem sobie odmówić wejścia na wał nad Jeziorem Żywieckim, po drodze mijałem knajpkę (jakby ktoś nie miał kanapek :)). Parę przystanków w celu podziwiania widoków. Zapora w Tresnej, plaża w Czernichowie i ogólnie warto popatrzeć na okolice. W Międzybrodziu Bialskim po lewej stronie jest tabliczka kierująca nas na wjazd w górę. I tu kończy się przyjemna jazda i zaczyna wspinaczka i często wypychanie roweru.

Po drodze jeszcze mijałem sklepik w prywatnym domu z przemiłymi sprzedawcami, pan (chyba właściciel wyszedł za mną i szczegółowo opisał mi ew. problemy po drodze) - pozdrowienia -

Praktycznie do samej góry asfalt który z czasem się rozpadał a przy szczycie szuter i kamienie. Dotarłem do schroniska i tu chyba niemiłe zaskoczenie. Prowadzący schronisko zachowują się tak jakby nie mieli dla nikogo czasu, a pytanie o dalszą drogę zbywają obowiązkami - to nie tylko moja opinia - rozmawiałem z innymi turystami. Jak na ironię umieszczono przy wejściu "powitanie". Koniec odpoczynku, teraz parę metrów w górę do Krzyża III Tysiąclecia i w dół. Okazało się, że nie jestem jedyny na rowerze w tym dniu. Tu polecam szlak czerwony - przełęcz "U Panienki" - Groniczek - Gaiki. Jadąc ze szczytu Gaiki początkowo jechałem czerwonym szlakiem, potem wygodniej było drogami pożarowymi - wyjechałem w Straconce. Następnie bulwarami oraz po mieście do Bielska Białej. Wspaniały dzień a wrażenia bezcenne. Polecam :)

Nawiguj

