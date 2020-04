Wymazobus dotarł do ośrodka w Czernichowie. Powiat żywiecki pożyczył go z Bielska-Białej

W czernichowiskim ośrodku koronawirusa stwierdzono u kobiety, która na początku marca przez kilka dni pracowała jako pomoc kuchenna, a także u opiekuna medycznego. Mężczyzna przyszedł na dyżur, stracił węch i smak, więc swoje dziwne objawy zgłosił neurologowi. Neurolog wysłał mężczyznę na testy. Okazało się, że dały wynik pozytywny. Dlatego w ośrodku została wprowadzona kwarantanna.

- W ośrodku mamy prawie 40-osobową grupę pracowników. Część z nich przyjechała dobrowolnie do pracy, wiedząc, że przez co najmniej dwa tygodnie będą musieli tutaj przebywać na kwarantannie i że mogą się zarazić. Część pracowników jest na kwarantannie domowej. Sytuacja może się zmienić po tym, jak zostaną przeprowadzone testy - opowiadała dyrektor Gołuch. Dodała, że z informacji, jakie do nich docierały wynikało, że przyjedzie wymazobus i zostanie przeprowadzonych ponad 200 testów. Sądziła, że zostaną zrobione jednego dnia, na wymazobys czekali cały poniedziałek. Ale wymazobus nie dotarł. - Miałam informację z sanepidu, że mam wytypować grupy po 50 osób na dzień do przeprowadzenia testów, począwszy od pracowników najbardziej wrażliwych. Jak sobie policzyłam, to takie testy byłyby prowadzone aż przez sześć dni. To strasznie długo. Chora sytuacja. Nam zależy na czasie. Powinnam mieć testy w dwa dni. Wówczas mogłabym podzielić ośrodek na dwie części - jedną z pozytywnymi wynikami, drugą z negatywnymi. Wtedy uniknęłabym dalszego zakażania - podkreśliła dyrektor Gołuch.