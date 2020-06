Wypadek w Żywcu. Samochód potrącił 19-latkę. Kierowca był pijany. Dziewczynę zabrał śmigłowiec LPR do szpitala

Wypadek w Żywcu, Samochód potrącił 19-latkę. Kierowca był pijany

Do wypadku doszło w środę 3 czerwca, ok. godz. 16:00, na ul. Podlesie, a dokładnie na wiadukcie przechodzącym nad S1. Jest to droga wiodąca w kierunku Siennej.

45-latek jadąc audi, potrącił na wiadukcie 19-latkę. Dziewczyna była tam z koleżanką, drugiej z dziewczyn nic się nie stało.

Ranną nastolatkę, przytomną, z urazem wielonarządowym przetransportował do szpitala śmigłowiec LPR.

Jak się okazało, kierowca audi miał ok. promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Policja prowadzi śledztwo ws. ustalenia dokładnych przyczyn wypadku.