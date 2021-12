Wyrzuć to z kuchni! Lepiej tego NIE JEDZ! Biedronka, Lidl, Auchan i inne sklepy, wyrzucają skażoną żywność. Sprawdź LISTĘ tych produktów KLM

Wyrzuć to z kuchni! Lepiej tego NIE JEDZ! Popularne sklepy, jak np. Lidl, Biedronka czy Auchan, wycofują całe partie żywności z półek i ostrzegają klientów przed spożywaniem. To m.in. jajka, sery i wędliny. Główny Inspektorat Sanitarny podjął decyzję o utylizacji tych produktów. Żywność wskazana na liście do wycofania jest skażona toksynami i bakteriami oraz zawiera niedozwolone substancje. Niektóre mogą wywoływać uszkodzenie oczu i poronienie. Sprawdź, które produkty są wycofywane klikając w galerię. Poznaj LISTĘ