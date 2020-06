Żaglówka przewróciła się na jeziorze. Interweniowali ratownicy Beskidzkiego WOPR

Dla ratowników naszej bazy to bardzo pracowity czas. Patrolowanie wód jeziora żywieckiego i dbałość o bezpieczeństwo osób wypoczywających - w tym roku bardzo licznie - nad wodą to nasze podstawowe zadanie.

Dziś, w trakcie prowadzenia obserwacji akwenu, zauważyliśmy wywrotkę łodzi żaglowej omega. Do interwencji zadysponowaliśmy ponton RIB oraz łódź Mariusz 650 - poinformował Beskidzki WOPR na swoim profilu na FB.

Ratownicy bezpiecznie ewakuowali załogę do portu macierzystego Klubu Żeglarskiego "Halny" Bielsko-Biała oraz asystowali podczas stawiania wywróconej żaglówki.

- Wszystkim osobom wypoczywającym nad wodą życzymy udanego sezonu. Przewidujcie pogodę i oceniajcie swoje możliwości - to fundament bezpieczeństwa. Przypominamy, że jezioro żywieckie to żeglarsko trudny technicznie akwen o zmiennych kierunkach i sile wiatru - przestrzegają beskidzcy woprowcy.