Zapalił papierosa przed komisariatem. Grozi mu kara w wysokości 30 tysięcy złotych

Policjanci zatrzymali 22-latka z Czechowic-Dziedzic, który w pobliżu komisariatu zapalił papierosa. Mundurowi skierowali wobec niego wniosek o ukaranie do sądu w Pszczynie za złamanie przepisów o zwalczaniu epidemii. Z racji, że lekceważąco odnosił się do obowiązującego prawa, powiadomili również Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Ten może na czechowiczanina nałożyć karę do 30 tys. zł.