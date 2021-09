Zbliża się 21. PKO Półmaraton dookoła Jeziora Żywieckiego. To ostatni dzwonek, żeby wziąć udział w tej imprezie

Z okazji zbliżającego się biegu w miniony poniedziałek w Starostwie Powiatowym w Żywcu odbyła się konferencja prasowa dotycząca tej imprezy. Wzięli w niej udział m.in. starosta żywiecki Andrzej Kalata, wicestarosta Stanisław Kucharczyk, wiceburmistrz Żywca Marek Czul, dyrektor biegu Mirosław Dziergas i dyrektor PKO BP S.A. Oddz. Nr 1 w Żywcu Danuta Piekarz.

- Miejmy nadzieję, że bieg się odbędzie, a czwarta fala nie spowoduje, że będziemy musieli go odwołać, bo to byłaby tragedia - stwierdził starosta żywiecki Andrzej Kalata dziękując organizatorom, sponsorom i wszystkim osobom zaangazowanym w organizację imprezy.

Marek Czul nie ukrywał, że cieszy się, iż mimo perturbacji pandemicznych półmaraton odbędzie się.

- Półmaraton dookoła Jeziora Żywieckiego ma już swoją historię i w tej chwili stał się jednym z bardziej prestiżowych biegów w Polsce. Frekwencja jest bardzo wysoka - stwierdził Mirosław Dziergas. Dodał, że do poniedziałku zgłosiło się 2822 zawodników. - Należy jednak pamiętać, że o starcie decyduje dokonanie opłaty startowej. Przypominamy również, że do 1 października br. trwają zapisy do Półmaratonu dookoła Jeziora Żywieckiego. Po tym terminie zgłoszenie na bieg nie będzie możliwe - podkreślił dyrektor biegu.