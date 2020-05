Złodziej ukradł dwa białe kangury. Właściciele wyznaczyli nagrodę!

Właścicielka Stajni Mirowo w rozmowie z Dziennikiem Zachodnim wyjaśniła, że do kradzieży doszło po godz. 23.00. Z zapisu monitoringu wynika, że złodziej, młody mężczyzna, wiedział po co przyszedł. Znał także rozkład pomieszczeń, bo nie korzystał z latarki tylko przeciął siatkę w ogrodzeniu, przeszedł przez dziurę i skierował się prosto do pomieszczenia, gdzie były kangury.

– To była osoba, która się znała na tym. Wiedziała, jak podejść do tych zwierząt i je złapać. Kangur to nie jest zwierzę, które czeka i się nie rusza. To płochliwe i mocne zwierzę. Potrafi ugryźć, podrapać pazurkami – powiedziała właścicielka Stajni Mirowo.

Dodała, że kangury nie są także małymi zwierzętami; sporo ważą, więc nie jest łatwo je wynieść. – Złodziej wiedział, że trzeba je złapać od tyłu za ogon i wtedy mógł je ukraść – podkreśla właścicielka Stajni Mirowo. Podejrzewa, że złodziej to nieuczciwy hodowca lub osoba, która skradła kangury, by za jakiś czas sprzedać je za pośrednictwem np. internetu.

Białe kangury, ojciec i syn, były w Stacji Mirowo od siedmiu lat. Dla wszystkich odwiedzających stajnię były wielką atrakcją. Właściciele liczą, że uda się je odzyskać. Wyznaczyli nawet nagrodę pieniężną za pomoc w odnalezieniu kangurów.

Aspirant sztabowy Roman Szybiak, p.o. rzecznika prasowego Komendy Policji w Bielsku-Białej potwierdził, że policja otrzymała zgłoszenie o kradzieży kangurów. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Komisariat IV Policji w Bielsku-Białej.