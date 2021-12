Żywiec. Podtrucie tlenkiem węgla! Ciężarna kobieta i dziecko w szpitalu

Podtrucie tlenkiem węgla w Żywcu

W Żywcu dał o sobie znać tlenek węgla. W niedzielę wieczorem, 5 grudnia, w jednym z budynków wielorodzinnych przy ul. Krasińskiego aż osiem osób podtruło się czadem.

Najpierw na złe samopoczucie narzekała 83-latka.

- Wieczorem jedna z lokatorek źle się poczuła. Była to kobieta w wieku 83 lat. Wezwano do niej pogotowie. Objawy wskazywały, że w mieszkaniu doszło do uwolnienia tlenku węgla - poinformował asp. sztab. Tomasz Kołodziej z KP PSP w Żywcu.

Później na miejscu pojawiła się straż pożarna. Czujniki pomiarowe potwierdziły obecność czadu. Spośród ośmiu poszkodowanych czwórka trafiła do szpitala. Wśród nich kobieta w ciąży i 9-letnie dziecko.

- W wyniku zdarzenia osiem osób podtruło się tlenkiem węgla. Cztery z nich trafiły do szpitala - kobieta w ciąży, 9-letnie dziecko, mężczyzna i starsza kobieta - mówi asp. sztab. Tomasz Kołodziej z KP PSP w Żywcu.

Konieczne było przewietrzenie mieszkania, tym zajęli się strażacy. Wyłączono również piec, który prawdopodobnie był wadliwy.