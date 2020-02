Żywiec wprowadza strefy płatnego parkowania. Ułatwią znalezienie miejsca postojowego w centrum?

Ciężko o parking w centrum Żywca

Obecnie niektóre miejsca parkingowe w centrum miasta zostały wydzierżawione m.in. klubom sportowym, które pobierają od kierowców opłaty. W sumie znalezienie wolnego miejsca parkingowego, nie mówiąc już o bezpłatnym, jest nie lada wyzwaniem. Dlatego władze Żywca zdecydowały się wprowadzić strefy płatnego parkowania.

– Przygotowujemy się do wprowadzenia stref. Plany zostały pozytywnie zaopiniowane przez zespół w Starostwie Powiatowym w Żywcu – poinformował burmistrz Żywca Antoni Szlagor na dzisiejszej konferencji prasowej. Przyznał, że jeszcze nie podjęli decyzji czy będzie je prowadziło miasto, czy zdecydują się poszukać firmy do obsługi stref.

Dwa miliony złotych na uruchomienie strefy

– Prowadzenie stref parkingowych to ogromne koszty. Jeden parkomat z prawdziwego zdarzenia kosztuje około 35 tysięcy złotych. Takich parkomatów potrzeba w Żywcu 50. Do tego trzeba instalacje elektryczne, system obsługi komputerowej, pomieszczenie na centrum obsługi – wyliczał burmistrz Szlagor. I dodawał, że to jeszcze nie wszystkie koszty, bo potrzebni są ludzie do obsługi stref płatnego parkowania – przynajmniej 15 osób na jedną zmianę.