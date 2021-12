Żywiec Zdrój przekazuje zakład rozlewniczy na działania lokalnej Fundacji Górom

W piątek 17 grudnia spółka podpisała trójstronny list intencyjny z władzami Fundacji i Gminy Węgierska Górka, która wspiera te działania. W ten sposób pierwsza siedziba Żywiec Zdrój nadal będzie służyć lokalnej społeczności.

Firma Żywiec Zdrój jest silnie związana z regionem, z którego pochodzi. W Cięcinie, leżącej na terenie Żywieckiego Parku Krajobrazowego, w 1993 roku powstała pierwsza butelka niegazowanej wody źródlanej Żywiec Zdrój. Pięć lat później, działały tu już dwa zakłady rozlewnicze. Obecnie zarząd spółki zdecydował o przekazaniu nieruchomości na rzecz lokalnej Fundacji Górom, która będzie miała możliwość wykorzystania tego terenu i istniejących na nim budynków na cele edukacyjne, społeczne i kulturowe.

- Cięcina jest dla nas szczególnie ważna, to miejsce z którego się wywodzimy, nasz pierwszy zakład rozlewniczy. Zależało nam, by nadal służyło mieszkańcom, gdyż od początku działalności angażowaliśmy się w ważne lokalnie potrzeby, cieszę się, że nieruchomość będzie żyła kulturą i tradycją góralską oraz edukacją ekologiczną a my będziemy mieli dokąd wracać z sentymentem – mówi Marek Sumiła, dyrektor zarządzający Danone i Żywiec Zdrój.