Kup wirtualny, pamiątkowy bilet na mecz. Tak wspomożesz TS Podbeskidzie

Świat sportu, podobnie jak wiele innych dziedzin, stanął w miejscu w związku z zagrożeniem epidemicznym. Jeżeli obecna sytuacja będzie się przedłużać, to stanowi ona niebezpieczeństwo dla poprawnego funkcjonowania klubów sportowych, które nie mogą realizować swoich podstawowych celów - organizować widowisk i rywalizować na boiskach.

- W tym trudnym czasie otrzymujemy wiele słów wsparcia i deklaracji ze strony kibiców Podbeskidzia o gotowości pomocy. Przed nami rozgrywka, która znaczy #WięcejNiżMecz! To właśnie z inicjatywy sympatyków dajemy wam możliwość wsparcia klubu poprzez zakup wirtualnego pamiątkowego biletu na odwołany mecz z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza - poinformował TS Podbeskidzie.

Zakup biletu jest formą dobrowolnej pomocy dla klubu, nie uprawnia do wstępu na stadion, nie podlega wymianie, natomiast stanowi pamiątkę i jest dowodem zaangażowania w życie TS Podbeskidzie. Bilety dostępne są wyłącznie poprzez sprzedaż online, w trzech wersjach normalny, VIP Silver oraz VIP Gold (posiadacze tej kategorii dodatkowo otrzymają upominek z autografami zawodników - do odbioru po ustaniu zagrożenia epidemicznego). Sprzedaż potrwa do soboty 21.03 do godz. 18:00.