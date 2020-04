Lipowa: wójt i radni kupili mydło antybakteryjne i zawieźli do miejsc, w których jest potrzebne

Wójt gminy Lipowa na Żywiecczyźnie wraz z radnymi z własnych pieniędzy postanowili kupić ponad tysiąc litrów mydła antybakteryjnego, które w środę 15 kwietnia rozwieźli.

Środek higieniczny trafił do Szpitala Powiatowego w Żywcu, Pogotowia Ratunkowego, trafi również do jednostek OSP z terenu Gminy Lipowa oraz do Ośrodka Pomocy Społecznej. Wszystko w ramach wzajemnej pomocy podczas walki z epidemią.

- W miarę możliwości i z zachowaniem środków ostrożności staramy się prowadzić szereg inwestycji na terenie gminy, żeby po okresie wzmożonej pandemii ludzie mogli odetchnąć w naszych nowych obiektach. Nie zapominamy jednak dziś o tym, jak ważna jest wzajemna pomoc i solidarność. To chcemy podkreślać. Przykład musi iść z góry - mówi Jan Góra, wójt gminy Lipowa.

W okresie przed i poświątecznym w gminie Lipowa ruszyła akcja szycia maseczek dla seniorów, które są systematycznie rozdawane.