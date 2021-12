Mija 10 lat od tragicznego wypadku. Życie na szczycie, czyli witamy w schronisku na Markowych Szczawinach

Był 28 stycznia 2011 roku. Podczas wejścia aklimatyzacyjnego na powulkaniczny szczyt Ilinizas Norte, wznoszący się na wysokość 5126 m n.p.m. w ekwadorskich Andach, zginął Edward Hudziak, zasłużony człowiek gór, ratownik Grupy Beskidzkiej GOPR, przewodnik górski i działacz PTTK oraz wieloletni opiekun schroniska na Markowych Szczawinach. Miał 54 lata. „Schronisko pod Babią Górą straciło jeden ze swoich fundamentów” - donosił wówczas National Geographic.

- Doskonale pamiętam ten telefon od organizatora wyprawy do Ekwadoru, bo go odebrałam. To była sobota, byłam wówczas w schronisku z mamą, pełno ludzi, bo już się ferie zaczynały. Spytał czy może rozmawiać z mamą i już wiedziałam, że coś złego się stało... - wspomina Izabela Hudziak, która wraz z siostrą prowadzi schronisko na Markowych Szczawinach, znajdujące się na północnych stokach „Królowej Beskidów” - Babiej Góry, na wysokości 1180 metrów n.p.m. O tej porze roku zazwyczaj leży tutaj kilkadziesiąt centymetrów śniegu, mocno minusowe temperatury to codzienność.