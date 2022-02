Pikieta przed zakładami Hutchinsona w Żywcu. Związkowcy domagają się podwyżek dla pracowników

NSZZ Solidarność Podbeskidzie poinformowała, że związkowcy domagają się wzrostu stawki godzinowej co najmniej o 3,70 zł za godz. Pracodawcy proponują niecałe 2 zł.

- Propozycje pracodawcy są tak skromne i do tego rozłożone w czasie, że pracownicy w żaden sposób nie mogą się na nie zgodzić. Podpisaliśmy protokoły rozbieżności, oflagowaliśmy zakłady i przygotowujemy się do manifestacji, by pokazać pracodawcom, jakie są nastroje wśród ludzi – poinformował portal tysol.pl Krzysztof Gaj, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Hutchinson Żywiec 2.

Współorganizatorem protestu jest Solidarność w Hutchinson Żywiec 1. Wspiera je Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”, który zaapelował o solidarność z pracownikami obu zakładów.

– Niech to będzie konkretny wyraz naszej solidarności z kolegami walczącymi o godne płace. Zapewniam też o wsparciu tych działań przez Zarząd Regionu – powiedział w imieniu regionu szef podbeskidzkiej Solidarności Marek Bogusz.

Hutchinson 1 i 2 w Żywcu produkuje przewody układów paliwowych, systemów chłodzenia i innych przewodów tzw. transferu płynów dla przemysłu motoryzacyjnego. W obydwóch zakładach pracuje blisko 2700 pracowników. W Hutchinson 1 do związków należy ponad 550 osób, w Hutchinson 2 ponad 300 osób.