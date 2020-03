Pilny apel o pomoc dyrekcji Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu

- Uprzejmie informujemy, że do najbardziej palących potrzeb zaliczyć należy w chwili obecnej doposażenie w następujący sprzęt medyczny ratujący życie: respiratory (koszt 1 urządzenia to około 80 tys. zł), a także pompy infuzyjne (koszt zakupu 1 szt. to około 3 tys. zł) - poinformowała dyrekcja żywieckiego ZZOZ.

Dyrekcja żywieckiego ZZOZ przyznała, że jednocześnie potrzebna jest właściwie każda ilość środków ochrony indywidualnej z przeznaczeniem dla służb medycznych i pozostałego personelu świadczącego pracę zarówno w samym szpitalu, jak też w pracowniach diagnostycznych, w ośrodkach podstawowej opieki zdrowotnej, nocnej i świątecznej opieki, poradniach i przychodniach przyszpitalnych, które nadal starają się udzielać świadczeń medycznych wszystkim potrzebującym i są wyjątkowo narażeni na zachorowanie.

Potrzebna jest każda ilość środków ochrony takich jak:

maski FP3

maseczki chirurgiczne

kombinezony

czepki

ochraniacze na obuwie

termometry bezdotykowe

rękawiczki jednorazowe*