Płyn do spryskiwaczy można stosować jako odkażacz - uważa cieszyński lekarz. Sanepid ma inne zdanie

Cieszyński lekarz Krzysztof Imielski uważa, że w sytuacji, kiedy brakuje płynów dezynfekujących do walki z koronawirusem, można by zastosować płyny do spryskiwaczy samochodowych na bazie alkoholu. Nadzór sanitarny nie rekomenduje takiego środka do walki z wirusem COVID-19, ale dr Imielski uważa, że to lepsze niż nie stosowanie żadnych środków.