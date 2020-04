Pracownicy z pogranicza czekają na decyzje rządu i przygotowują się do protestów

Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej nawiązując do wcześniejszego wystąpienia Samorządów Lokalnych Powiatu Cieszyńskiego zwróciło się do premiera Mateusza Morawiec-kiego z prośbą o ponowną analizę wprowadzonego obowiązku 14-dniowej kwarantanny dla osób, które przekraczają granice Polskiej w ramach wykonywania czynności zawodowych, czyli pracowników transgranicznych. Do pisma skierowanego do premiera dołączone zostało przygotowane przez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” opracowanie „Społeczno-gospodarcze skutki zamknięcia polsko-czeskiej granicy dla pracowników transgranicz-nych w Euroregionie Śląsk Cieszyński w związku z pandemią COVID-19 - stan obecny i prognoza”.

Bogdan Kasperek ze stowarzyszenia „Olza” wyjaśnił, że przygotowali takie opracowanie, bo chcieli, by rządzący mieli świadomość, jak sytuacja wygląda na konkretnych liczbach, w konkretnym regionie morawsko-śląskim, gdzie pracuje blisko 12 tys. mieszkańców Śląska Cieszyńskiego, Jastrzębia- Zdroju, części powiatu bielskiego, jak zamknięcie granic może odbić się na sytuacji społeczno-ekonomicznej regionu.