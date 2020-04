Przekroczył dozwoloną prędkość o... 54 km na godz. Wpadł w ręce policji

- Wczoraj mundurowi z żywieckiej drogówki pełnili służbę w Milówce. Przed 17.00 na ul. Jagiellońskiej zauważyli jadące z dużą prędkością audi. Urządzenie do pomiaru prędkości wskazywało, że kierowca samochodu pędził z prędkością 104 km na godz. Tymczasem w tym miejscu obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godz. - poinformowała Mirosława Piątek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Żywcu.

Po zatrzymaniu samochodu okazało się, że za kierownicą siedział 20-letni mieszkaniec powiatu żywieckiego. Za rażące przekroczenie prędkości policjanci zatrzymali jego prawo jazdy. Otrzymał on również mandat karny, a na jego konto trafiło 10 punktów karnych.

- Kierowcom często wydaje się, że jadąc szybko zaoszczędzą dodatkowe kilka minut. Ale czy ktoś z nich zastanawia się co się stanie, jeśli dojdzie do zdarzenia drogowego? W najlepszym wypadku uszkodzone zostaną samochody, natomiast w najgorszym – życie może stracić sam kierowca, jego pasażerowie albo inni uczestnicy ruchu drogowego. Dlatego też stróże prawa każdego dnia kontrolują zachowania kierowców na drodze, wyciągając konsekwencje w stosunku do tych, którzy w rażący sposób łamią przepisy ruchu drogowego - przypomniała Mirosława Piątek.