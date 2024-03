To będzie najdłuższy tunel w woj. śląskim - mamy ZDJĘCIA ze środka! Kiedy nim przejedziemy?

To będzie najdłuższy tunel w woj. śląskim! Kiedy nim przejedziemy?

To będzie najdłuższy tunel drogowy w woj. śląskim! Powstaje w Beskidach

Będzie jednym z najdłuższych w Polsce!

Powstające właśnie w Beskidach tunele dołączą do najdłuższych pozamiejskich tuneli drogowych w Polsce - będą drugim i trzecim najdłuższym w Polsce! Palma pierwszeństwa należy do "Tunelu im. Marii i Lecha Kaczyńskich" pod Luboniem Małym [Zakopianka] - ten ma długość ponad 2 km!

Były protesty!

Budowa tzw. obejścia Węgierskiej Górki to ważna inwestycja mieszkańców regionu, ale także tysięcy kierowców podążających na Słowację. Dzięki budowie brakującego, 8,5-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S1 zmniejszy się nie tylko ruch przez centrum Węgierskiej Górki czy Milówki, ale także skróci dojazd do polsko-słowackiego przejścia w Zwardoniu.

Co słychać na budowie?

Ośmioipółkilometrową trasę ekspresową miedzy Przybędzą i Milówką buduje Mirbud S.A. Już na początku inwestycji wiadomo było, że nie będzie prosto. Do wydrążenia były cztery nitki dwóch tuneli w masywie górskim. To najtrudniejszy z elementów tej inwestycji i to właśnie budowa tuneli już na początku przyblokowała i opóźniła tę inwestycję.