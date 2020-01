Strażacy podpalili dom jednorodzinny w Węgierskiej Górce, a później ugasili pożar [ZDJĘCIA]

- Ćwiczenia składają się z kilku etapów. Po wprowadzeniu teoretycznym – omówieniu takich rzeczy jak rozwój pożaru, zachowanie się w nim, odprawie bezpieczeństwa, przechodzimy do ćwiczeń tzw. zimnych, czyli nauki i doskonalenia w posługiwaniu się podawaniem wody. Następnie będzie część druga, czyli ćwiczenia gorące – będą one polegały na podejściu do pożaru i nauce odpowiedniego zachowania się przy zerowej widoczności i podwyższonej temperaturze. Nad wszystkim czuwają wykwalifikowani instruktorzy gaszenia pożarów wewnętrznych – mówił Wojciech Kowalski.

Wojciech Kowalski, główny instruktor ćwiczeń, wyjaśnił, że zostały one zorganizowane przez OSP w Pewli Wielkiej, która zaprosiła do udziału także inne jednostki z Żywiecczyzny.

- Takie ćwiczenia są bardzo potrzebne – podkreślał naczelnik Ziętek. Dodawał, że dzięki nim mogą zapoznać się z nowoczesnym sprzętem, specjalnymi technikami gaśniczymi, by później podczas akcji używać jak najmniej wody. Podczas rzeczywistych pożarów także staramy się nie zalać budynku wodą. Jeśli pożar jest w jednym pomieszczeniu, to staramy się zagasić tylko to jedno pomieszczenie i nie przenosić strat na pozostałe – mówił naczelnik Ziętek.

Instruktor gaszenia pożarów wewnętrznych Aleksander Łukawski wyjaśniał, że podczas takich pożarów największe zagrożenia to temperatura i toksyczny dym niebezpieczny nie tylko dla osób postronnych, ale także samych strażaków.

- Podczas ćwiczeń zwracamy na przykład uwagę na to, że dym jest także palny - co może się wydawać absurdalne - i to on rozprzestrzenia pożar, a na dodatek jest silnie rakotwórczy – mówił Łukawski. Dodawał, że idealnie byłoby, gdyby strażacy-ochotnicy mogli w takich warunkach ćwiczyć raz na pół roku. W rzeczywistości ćwiczą zdecydowanie rzadziej.