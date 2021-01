Szpital Żywiec podsumował pierwsze miesiące działalności. Jakie były? Co się udało, a co nie?

Nowoczesny Szpital Żywiec był najbardziej wyczekiwaną inwestycją 2020 roku w powiecie żywieckim. Został zbudowany w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego i otwarto go we wrześniu ub. roku. Teraz zarządzający placówką i samorządowcy podsumowali pierwsze miesiące funkcjonowania szpitala.

Sprawna przeprowadzka szpitala Starosta żywiecki Andrzej Kalata stwierdził, że na pochwałę zasługuje sprawne przeniesienie szpitala, mimo panującej pandemii. Przyczyniło się do tego zaangażowanie urzędników, dzięki któremu udało się usprawnić proces decyzyjny. - Operacja przeniesienia do nowej lokalizacji była bardzo dobrze rozplanowana, a zaangażowanie ludzi i pełna mobilizacja sprawiły, że pacjenci w ciągu czterech godzin zostali bezpiecznie przetransportowani i ulokowani w nowym miejscu – ocenił Wadim Kurpias, dyrektor zarządzający spółki InterHealth Canada w Polsce, która wybudowała i prowadzi Szpital Żywiec Z kolei Antoni Juraszek, dyrektor ZZOZ w Żywcu, zwrócił uwagę, że rzadko zdarza się w kraju sytuacja, kiedy w okresie zagrożenia epidemicznego i walki z pandemią podejmuje się tak wielkich przedsięwzięć, jak przeniesienie szpitala. Odbyło się to jednak bardzo sprawnie. Nowy szpital, nowe wyzwania - Współpraca między sektorem publicznym a prywatnym wygląda dobrze. Od początku działania są zaplanowane i realizowane według harmonogramu, zgodnie z którym przeprowadzane są zmiany rozwojowe. Działania prowadzone są etapami – stwierdził Wadim Kurpias.

Zwrócił uwagę, że ogromna ilość zachorowań na COVID-19 sprawiła, że Szpital Żywiec został zobowiązany decyzją ministra zdrowia do stworzenia 30 łóżek dla pacjentów zakażonych koronawirusem i oddział internistyczny musiał zostać czasowo przekształcony w covidowy. Po jego otwarciu w ciągu dwóch dni łóżka zostały zapełnione. Szef resortu zdrowia zobligował żywiecką placówkę do zapewnienia kolejnych tzw. łóżek covidowych - 15 stycznia Oddział Chorób Wewnętrznych został ponownie otwarty i obecnie dysponuje 60 miejscami. - Dobro Pacjenta – to motto szpitala. W związku z tym wdrażane są nowe technologie, produkty, w tym diagnostyka obrazowa. Zakupiony sprzęt diagnostyczny oraz wyspecjalizowany personel pozwalają na skrócenie czasu oczekiwania na rezonans magnetyczny bądź badanie tomografem w ramach NFZ do około 7-10 dni. W najbliższym czasie szpital wdroży system badania satysfakcji pacjenta, by monitorować potrzeby lokalnej społeczności i podnosić jakość usług – zapewnił dyrektor Kurpias, dziękując za wsparcie w dobie pandemii lokalnym firmom i samorządom.

Samorządy wspierają placówkę Andrzej Kalata zapewnił, że starostwo wspiera szpital, zainteresowane jest jego rozwojem, obecnie potrzebne jest uruchomienie oddziału neurologicznego, którego braki są w tym momencie odczuwalne w całym regionie. - W starostwie kładziony jest nacisk na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania zespołów ratowniczych i pogotowia ratunkowego na terenie powiatu żywieckiego. Podjęto kroki i skierowano pełną dokumentację do wojewody w celu rejestracji jako podmiotu medycznego spółki już utworzonej pomiędzy partnerem publicznym i prywatnym. Na ten moment utrzymanych zostanie sześć zespołów ratunkowych, jednak zauważona jest potrzeba pozyskania kolejnej jednostki – podkreślił starosta Kalata. Przybywa specjalistycznego sprzętu Małgorzata Świątkiewicz, dyrektor Szpitala Żywiec, zapewniła, że cały czas starają się zapewnić pacjentom szeroki wachlarz usług, np. od 16 stycznia działa już pododdział kardiologiczny. - Doskonałą wiadomością dla mieszkańców Żywca i okolic jest fakt, iż Szpital Żywiec wyposaża własną pracownię hemodynamiczną, która da możliwość szybkiego leczenia zawału, czyli schorzenia, w którym liczy się każda minuta. W ubiegłym tygodniu dotarł zakupiony angiograf. Oddział Kardiologiczny jest przygotowywany tak, by w momencie gdy zostanie ogłoszony konkurs przez NFZ, Szpital mógł stanąć do przetargu na usługi kardiologiczne – poinformowała dyrektor Świątkiewicz.

Poinformowała, że w pierwszym półroczu tego roku planowane jest również uruchomienie oddziału neurologicznego. - Szpital ma w planie przeprowadzanie badań endoskopowych ze znieczuleniem. Jest to ogromny wyróżnik, ponieważ do gastroskopii i kolonoskopii w ramach NFZ pacjenci nie są znieczulani. Szpitalu Żywiec zapewnia nie tylko dostępność badań, ale także ich komfort, by pacjenci nie obawiali się wizyt lekarskich, zwłaszcza tych, których celem jest szybka diagnostyka onkologiczna. Badane jest również zapotrzebowanie na znieczulenie do porodu naturalnego, którego NFZ nie finansuje. Szpital Żywiec planuje uruchomienie ścieżki dyżurowej z dostępem do anestezjologa przez całą dobę – poinformowała szefowa placówki.

Siedemset zatrudnionych osób Maria Mieleszko, zastępca dyrektora ds. organizacyjnych Szpitala Żywiec podkreśliła, że placówka jest szpitalem węzłowym, gdzie dokonuje się szczepień pracowników sektora służby zdrowia. Na ten moment podano już ponad tysiąc dawek. Szczepieni są nie tylko pracownicy ochrony zdrowia, ale również pacjenci Zakładów Opiekuńczo Leczniczych oraz Domów Pomocy Społecznej.

- Szpital zatrudnia na chwilę obecną około 700 osób. Są to specjaliści, dzięki którym udało się również zapewnić pacjentom szeroki dostęp do poradni, takich jak: chirurgia ogólna, neurologia, pulmonologia, onkologia, kardiologia, neurochirurgia, choroby zakaźne, gastroenterologia, ortopedia, ortopedia dziecięca, ginekologia, położnictwo, z których część działa w ramach kontraktu z NFZ. Na terenie Szpitala Żywiec funkcjonuje również centrum rehabilitacji dorosłych i dzieci wraz z dietetyką, psychologią oraz treningiem funkcjonalnym. Niestety obecnie NFZ nie ogłasza nowych konkursów, w związku z czym nie możemy rozszerzyć usług refundowanych, jednak mamy do tego świetne warunki i będziemy składać nasze oferty, jak tylko będzie taka możliwość – zapewniła Maria Mieleszko. Warto podkreślić, że spółka zapewnia opiekę medyczną w ramach POZ w gminach: Gilowice, Rychwałd i Koszarawa.

