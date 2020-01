Turysta zmarł na szlaku w Beskidach. Ratownicy GOPR mają pełne ręce roboty

Informowaliśmy już, że wczoraj około godz. 10.40 zasłabł jeden z uczestników ultramaratonu górskiego Zamieć 2020.

- Po dojeździe na miejsce zdarzenia w rejonie os. Migdalskiego na szlaku czerwonym ratownicy zauważyli, że u jednego z mężczyzn doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Mężczyznę reanimowali świadkowie zdarzenia. Ratownicy przejęli działania ratujące życie. Jednocześnie zadysponowano zespół ratownictwa medycznego, który na miejsce został przetransportowany przez drugi zespół GOPR oraz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z Kaniowa. Ratowany po skutecznej reanimacji został ewakuowany do miejsca lądowania śmigłowca i przetransportowany do szpitala w Bielsku-Białej - informuje Grupa Beskidzka GOPR.

Ale to nie był koniec interwencji. Ok. godz. 13. 00 ratownicy ewakuowali jeszcze jednego uczestnika zawodów. W tym przypadku na siodle pod Skalitem doznał on uraz stawu skokowego. Ratowany został przetransportowany do Szczyrku i przekazany organizatorowi biegu.