Zebrano kolejne tony śmieci z brzegów Jeziora Żywieckiego. Kiedy to się skończy? [ZDJĘCIA]

W sprzątaniu brzegów Jeziora Żywieckiego wzięli udział wędkarze, przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Żywcu, Wód Polskich, a także uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu oraz mieszkańcy. Posprzątane zostały rejony Lasku Św. Wita oraz starej żwirowni.

- Ilość zebranych śmieci, jak również to, co jest wyrzucane nad nasze wody przeraża. Części samochodowe, szyby, opony, kanister, umywalka, fotel samochodowy, kable, kołdra, materac, butla instalacji gazowej samochodu, telewizor i azbest. Czy dążymy do tego, aby żyć i wychowywać nasze dzieci w skażonym środowisku? Obecnie azbest zaliczany jest do dziesięciu najgroźniejszych zanieczyszczeń na Ziemi. Gdy człowiek oddycha powietrzem zanieczyszczonym jego włóknami, docierają one do płuc, skąd już nie da się ich usunąć. Ich szkodliwe działanie może się ujawnić nawet po wielu latach - stwierdzili przedstawiciele Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Żywieckiego na swoim profilu na FB.