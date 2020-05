Burmistrz Żywca rapuje! Antoni Szlagor w #Hot16Challenge

Burmistrz Żywca Antoni Szlagor w akcji #Hot16Challenge w swoim rapie nawiązał do akcji podejmowanych w mieście - zakupów, jakie seniorom robili strażnicy miejscy, szycia maseczek przez mieszkanki żywca, a także gestu żywieckiego Browaru, który przekazał mieszkańcom płyn do dezynfekcji .

Burmistrz Szlagor zachęcając do wpłat na rzecz personelu medycznego na portalu siepomaga.pl nominował do udziału w akcji starostę żywieckiego, burmistrza Szczytna oraz Grupę Żywiec.

Tekst:

Antywirusowy rap - Od Bałtyku aż do Tatr

I Od Żywca aż do Szczytna - to idea bardzo szczytna

Od początku się staramy – o seniorów równo dbamy

A Straż Miejska się sprawdziła – i zakupy porobiła

Nie mamy co się wzruszać - Pogonimy wirusa

Wielki ukłon dla browaru – który dokonywał czarów

I zamienił piwo w płyn – który dobrze ręce mył