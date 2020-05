Jeziora Żywieckie i Międzybrodzkie bez motorówek? Radni powiatowi podjęli decyzję

- Korzystanie z takich jednostek wpłynie negatywnie na populację ryb w zbiornikach, zwłaszcza dla tych, które odbywają tarło na podłożu żwirowym i w płytkich strefach brzegowych. Przepływające łodzie motorowe będą przyczyniać się do powstawania wtórnego falowania, co będzie miało negatywny wpływ nie tylko na siedliska ryb, ale także na inne organizmy wodne - stwierdziła w piśmie do przewodniczącego rady Marzanna Tkocz, dyrektor Zarządu Zlewni w Żywcu.

Ze stanowiska przedstawionego przez Wody Polskie wynika, że hałas z motorówek będzie nie tylko płoszył ryby, co przyczyni się do drastycznego zmniejszenia ich populacji, ale także rozprzestrzeniające się fale będą uszkadzać strefy brzegowe, co z kolei będzie stanowiło zagrożenie dla stateczności zboczy zbiorników i spowoduje konieczność umacniania brzegów, a co za tym idzie zwiększy koszty utrzymania zbiorników.