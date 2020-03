Komunikacja w Beskidach. Zmiany w rozkładach jazdy, ograniczenia dla podróżnych

Janusz Wróbel podkreśla, że jeszcze w tym miesiącu jakieś wpływy będą mieli, ale jeśli sytuacja się przeciągnie, to czarno widzi przyszłość. Znaczną część ich pasażerów stanowią bowiem uczniowie i turyści, a skoro lekcje się nie odbywają, a ruch turystyczny zamarł, to coraz trudniej o podróżnych.

- Kursy będą realizowane według rozkładu sobotniego ze zmianami oraz dodatkowymi kursami - poinformował Ther-mo-Car, która wozi podróżnych m.in. z Żywca do Węgierskiej Górki, Żabnicy, Milówki, Kamesznicy, Lalik, Nieledwi. Aż do odwołania został zawieszony kurs do Zwardonia.

- O ile jeszcze dwa tygodnie temu na niektórych trasach trzeba było jeździć dużym autobusem, by zabrać do pracy 25-30 osób, to teraz starcza sprinter, którym podróżuje osiem osób - mówi przewoźnik Władysław Chrustek z Sopotni. Dodał, że od dzisiaj ograniczają o 40 procent kursy do Krakowa. - Sytuacja wygląda nieciekawie - stwierdził.

W związku z panującą epidemią do 31 marca z możliwością przedłużenia tego okresu zawiesiła obsługę wybranych linii spółka Lajkonik.

Nie jeżdżą autobusy na liniach: Kraków - Bielsko-Biała (godz. 12.45, 19.10), Bielsko-Biała - Kraków (godz. 16.40, 21.20), Kraków - Cieszyn (godz. 7.40, 9.55, 14.30), Cieszyn - Kraków (godz. 11.45 , 14.30, 18.20 ), Kraków - Wisła ( godz. 11.55), i Wisła - Kraków o godz. 17.20.