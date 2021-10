Przegląd tygodnia w Żywcu, najważniejsze wydarzenia od 26.09 do 2.10.2021, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Przy niedzielnym śniadaniu albo relaksując się przy kawie, poznaj najważniejsze informacje mijającego tygodnia od 26.09 do 2.10.2021

Przegląd tygodnia Żywiec od 26.09 do 2.10.2021: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Katowice Tatoo Konwent 2021. Święto miłośników tatuażu na Śląsku - co tam się działo! Zobacz ZDJĘCIA Katowice Tatoo Konwent 2021. Coś dla miłośników tatuażu! Katowice Tattoo Konwent 2021 to wydarzenie, którego nie może opuścić absolutnie żaden miłośnik dziar! Już w ten weekend, 02-03 października, odbędzie się w MCK Katowice Tattoo Konwent. Spotkacie tam blisko 300 tatuatorów z ponad 60 studiów tatuażu. W Katowicach stanie rekordowa liczba stoisk! To dwa wyjątkowe dni na Śląsku, kręcące się wokół ozdabiania skóry, wśród najlepszych tatuażystów! To ostatni moment na zakup biletów! Zobacz, jak przebiegał Tattoo Konwent kilka dni temu w Poznaniu. 📢 To są NOWE LEKI wycofane z aptek. Wywal je z apteczki! Pod żadnym pozorem ich nie przyjmuj! Sprawdź listę PAŹDZIERNIK 2021 To są NOWE LEKI wycofane z aptek. Główny Inspektorat Farmaceutyczny w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów, nakazał wycofać te lekarstwa ze sprzedaży w aptekach. Sprawdź listę wycofanych leków z aptek, w całej Polsce przez GIF. Ich zażywanie może być niebezpieczne. Powody, dla których leki zostały wycofane z obrotu w aptekach w całej Polsce, są poważne. Czasem są to zanieczyszczenia, innym razem wady jakościowe. Środki te nie spełniały norm nałożonych przez GIF, dlatego tych leków nie kupisz już w aptece. Co jednak najważniejsze, jeśli masz je w apteczce, pod żadnym pozorem ich nie przyjmuj.

📢 To są złodzieje samochodów. Kręcą się przy twoim aucie? Uważaj! Mieszkają w woj. śląskim poszukiwani przez policję. Widziałeś ich? Złodzieje samochodów! To są mieszkańcy woj. śląskiego poszukiwani przez policję za kradzież samochodów. To jednak nie jedyne przestępstwa jakich dokonali. Mimo to nadal są wśród nas. Przedstawiamy ich listę. Rozpoznajesz któregoś z nich? Daj znać policji. Dane pobrane z oficjalnych stron policji (01.10.2021).

Tygodniowa prasówka 26.09-2.10.2021 Żywiec: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Żywcu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Żabka, Auchan, LIDL, Biedronka, i inne sklepy, wycofują toksyczną żywność. Nie jedz tego! Wydano OSTRZEŻENIE Nie jedz tego! Wybrana żywność na sklepowych półkach w Lidlu, Auchan, Biedronce czy Żabce nie nadaje się do jedzenia! Potwierdziły to badania Głównego Inspektoratu Sanitarnego. To wina producentów. Duże partie żywności są wycofywane ze sprzedaży. Trzeba je zutylizować, bo mogą bardzo zaszkodzić, zwłaszcza żywność przeznaczona dla dzieci. W popularnych produktach wykryte zostały bakterie, pleśń, a nawet szkoło. Zebraliśmy aktualne ostrzeżenia GIS w jednym miejscu. Główny Inspektor Sanitarny wydał nowe pilne decyzje wycofania ze sklepów żywności. Wyniki kontroli zostały upublicznione w aktualnym raporcie i podlegają natychmiastowej wykonalności. Wycofane artykuły to głównie żywność, napoje i używki.

📢 Tam zagrożenie jest największe. Połowa woj. śląskiego w "czerwonej strefie"? Zobacz ta MAPĘ! Koronawirus. Czwarta fala przybiera na sile! Wczoraj, po raz pierwszy od 27 maja, jednego dnia było ponad tysiąc nowych zachorowań. Dziś 1 października - tych jest aż 1362, to wzrost o blisko 68 procent w stosunku do ubiegłego piątku! Zmarło 16 osób. W woj. śląskim jest już teraz kilka powiatów, w których liczba zachorowań na 10 tys. mieszkańców jest coraz wyższa przy jednoczesnym niskim poziomie zaszczepienia. Które powiaty w naszym województwie są najbardziej zagrożone? 📢 Horoskop na jesień 2021. Znaki zodiaku w horoskopie na jesień. Zdrowie, miłość i pieniądze w Kartach Tarota 3.10.2021 Horoskop na jesień dla Wagi. Horoskop na jesień 2021 dla Skorpiona i wszystkich znaków Zodiaku. Co znaki zodiaku czeka w kolejnych miesiącach jesieni! Horoskop na jesień 2021 pomoże w trudnych życiowych wyborach. Jakie wskazówki odkrywa horoskop na jesień? Wróżka Bernadetta postawiła karty Tarota dla wszystkich znaków zodiaku. Poznaj swój horoskop na miłość, zdrowie, pracę. Horoskop na październik i wszystkie miesiące roku!

📢 Beskidzka Izba Lekarska ma siedzibę na miarę XXI wieku, czyli efektownie połączenie kolorów, a także cegły, betonu i szkła Beskidzka Izba Lekarska ma w końcu siedzibę z prawdziwego zdarzenia. Przy bielskiej ul. Bystrzańskiej powstał nowoczesny, estetyczny budynek, który w miniony piątek 1 października został uroczyście otwarty. 📢 Kardynał Dziwisz i biskupi bielscy bez udziału w śledztwie w sprawie pedofilii. Jest postanowienie prokuratury Prokuratura w Żywcu odmówiła wszczęcia śledztwa wobec trzech biskupów bielskich: Tadeusza Rakoczego, Piotra Gregera i Romana Pindla oraz byłego metropolity krakowskiego Stanisława Dziwisza – poinformował onet.pl. Chodzi o historię Janusza Szymika wykorzystywanego przez księdza pedofila oraz wiedzy na ten temat hierarchów Kościoła. Państwowa komisja ds. pedofilii, która złożyła wniosek w tej sprawie, złożyła już odwołanie od decyzji prokuratury do sądu.

📢 Najlepszy Dom Świata stoi pod Krakowem! Zobacz, jak wygląda! [ZDJĘCIA, WIZUALIZACJE] 2.10.21 Projekt domu o powierzchni 362 m2, który stoi pod Krakowem, został wyróżniony prestiżową nagrodą Rethinking the Future Awards jako jedyna realizacja z całego świata w kategorii Prywatna Rezydencja. Za ten sukces odpowiada BXB Studio, biuro architektoniczne z Krakowa prowadzone przez Bogusława Barnasia. Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia tej inwestycji. 📢 Znęcali się nad niedźwiedziem Baloo, krokodylem nilowym i trzema żółwiami. Wyroki dla cyrkowych treserów Kateryny S. i Sebastiana S. Po trwającym 5 lat procesie 29 września, w minioną środę, zapadł wyrok w głośnej sprawie znęcania się nad zwięrzętami cyrkowymi. Cała Polska poznała wówczas historię niedźwiedzia brunatnego Baloo, który został w 2016 roku odebrany z cyrku w asyście policji przez wolontariuszy z Funacji Viva!

📢 Zbliża się 21. PKO Półmaraton dookoła Jeziora Żywieckiego. To ostatni dzwonek, żeby wziąć udział w tej imprezie Jedna z największych imprez sportowych w Polsce - Półmaraton dookoła Jeziora Żywieckiego „O Puchar Starosty Żywieckiego” odbędzie się już 10 października. To ostatni dzwonek, żeby wziąć udział w tej wspaniałej imprezie biegowej. Zapisy trwają do piątku 1 października. 📢 Fajne KARTKI na DZIEŃ CHŁOPAKA 2021 - z życzeniami! Pobierz za darmo i wyślij - SMS, Facebook Fajne KARTKI na DZIEŃ CHŁOPAKA 2021. Na ten dzień z utęsknieniem czekało wielu chłopaków - dziś DZIEŃ CHŁOPAKA 2021! Oj nie sprawmy im zawodu - drobny prezent, życzenia, czy wysłana kartka to zawsze wspaniały gest, który każdy chłopak doceni. W naszej galerii prezentujemy najciekawsze kartki z życzeniami na DZIEŃ CHŁOPAKA - do pobrania i wysłania SMS-em, czy przez Messengera. Tak więc do dzieła!

📢 Nowe życzenia na Dzień Chłopaka 2021 - zabawne, oryginalne... wierszyki, do wysłania. SMS FACEBOOK Nowe życzenia na Dzień Chłopaka 2021. W końcu nadszedł ten dzień! Oj, czekało na niego wielu CHŁOPAKÓW. To dziś, 30 września świętujemy Dzień Chłopaka 2021. Tak więc, drogie panie, prosimy bardzo - nie zapomnijcie o życzeniach dla Waszych CHŁOPAKÓW! Poniżej w artykule znajdziecie najciekawsze śmieszne i oryginalne życzenia w formie wierszyków i zdjęć, do wysłania SMS-em lub przez Facebooka. Zapraszamy do galerii. 📢 Co za pokaz! Gorąca impreza w katowickiej Pomarańczy - Anioły i demony! Zobacz te zdjęcia ROZRYWKA w Katowicach. Działo się w sobotę 18 września w Pomarańczy. Była impreza "Anioły i Demony - Exclusive & Sexy Dance Show" Zobaczcie galerię zdjęć z tej nocy!.

📢 MEMY na Dzień Chłopaka 2021 - czyli... chłopaku, co dostałeś od swojej lubej? Zobacz te śmieszne zdjęcia W czwartek 30 września w czwartek obchodziliśmy Dzień Chłopaka 2021. Jedni dostali buziaka od dziewczyny, inni pampersy i smoczki, a jeszcze inni uważają... że prawdziwy mężczyzna ma swój dzień codziennie. To święto nie umknęło uwadze internautów. Zobaczcie, jak je komentują. W galerii prezentujemy najciekawsze MEMY.

📢 Ponad tysiąc nowych zakażeń koronawirusem w Polsce! Jak wygląda sytuacja w województwie śląskim? Stało się! Zgodnie z prognozami, tysiąc nowych zachorowań dziennie, pojawił się jeszcze we wrześniu... a mianowicie wczoraj! Aż 1234 nowych przypadków zakażeń, odnotowano minionej doby! To najwyższy wyniki od 27 maja, a zarazem wzrost o 40 proc. w stosunku do środy z ubiegłego tygodnia! Zmarły 22 osoby. Jak wygląda sytuacja w poszczególnych miastach woj. śląskiego? Gdzie zakażeń jest najwięcej? Kliknij w galerię i sprawdź. 📢 W więzieniu jak w hotelu? Tak wyglądają więzienne cele w Polsce [ZDJĘCIA] Zastanawialiście się, jak wygląda więzienie od środka? W jakich warunkach mieszkają więźniowie, co znajduje się w więziennych celach? Czy wyglądają jak w hotelach? Zajrzeliśmy do środka polskich więzień. Zobaczcie zdjęcia.

