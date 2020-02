Tony porzuconych odpadów krawieckich. Straż miejska namierzyła sprawcę [ZDJĘCIA]

- Poszukujemy najprawdopodobniej samochodu iveco z paką ładunkową do 7,5 tony, z kabiną w kolorze białym i żółtym paskiem z przodu pod szybą oraz żółtymi lub pomarańczowymi burtami z początkowym napisem Insatl... itd. Mamy niecały numer rejestracyjny SCI 025....F na końcu. Samochód przyjeżdżał od strony Skoczowa na ul. Ochabską, a ostatni raz pojechał w stronę Pierśca około godziny 20.35. Wszelkie informacje lub nagrania z kamer samochodowych prosimy kierować do Komendy Policji lub Straży Miejskiej w Skoczowie. Wierzymy w siłę Internetu - napisał facebookowicz.

Śledztwo skoczowskiej Straży Miejskiej

Komendant Straży Miejskiej w Skoczowie Marian Machalica przyznał, że otrzymali zgłoszenie o porzuconych odpadach krawieckich. Na miejsce udał się patrol, który stwierdził, że faktycznie spore ilości odpadów zostało porzuconych na terenie gminnym. Strażnicy zaczęli ustalać, co to za odpady i kto je wyrzucił.

- Prowadziliśmy czynności i udało nam się ustalić sprawcę. To mężczyzna w wieku 30-40 lat, mieszkaniec powiatu cieszyńskiego - poinformował komendant Machalica. Dodał, że zatrzymanie sprawcy nie było trudne, bo otrzymali dużo informacji od mieszkańców, również nagrania monitoringu z prywatnych posesji i kamer samochodowych, więc jego zatrzymanie było kwestią czasu.

Mężczyzna będzie musiał usunąć i zutylizować odpady na własny koszt do końca przyszłego tygodnia, grożą mu także konsekwencje prawne. Jeśli sprawa zakończy się postępowaniem mandatowym to mężczyźnie grozi mandat do 500 złotych, a jeśli sprawa trafi do sądu, to grzywna w wysokości nawet do 5 tys. zł. Decyzja, jak ta sprawa się zakończy, jeszcze nie zapadła.